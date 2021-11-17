Зима всеми силами приближается, в Одесской области готовятся развернуть мобильные пункты обогрева.

Как сообщает Politeka.net, в Гидрометцентре Черного и Азовского морей опубликовали прогноз погоды на четверг, 18 ноября.

В Одесской области ожидаются ночные заморозки до -6 на севере и -2 на юге области. Днем температура будет в пределах от +3 до +10 градусов.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость составит 200-500 м.

В Одессе небо практически весь день будет хмурое, дневное прояснение быстро уступит место облакам. Без осадков.

Ночью и утром туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Температура ночью составит 1-3°С тепла, днем ​​6-8°С.

В тоже время в Одесской области готовы развернуть пункты обогрева. В этом году в регионе их будет 333. Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

По всем районам области готовы к развертыванию 333 стационарных пункта обогрева (организуются в административных зданиях, учреждениях образования и культуры) и 22 передвижных пункта, которые разворачивает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что арктический антициклон несет суровое похолодание в Одессу:температура опустится

Еще Politeka писала, первый снег в Одессе выпадет совсем скоро: синоптики назвали дату