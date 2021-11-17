Как сообщает Politeka.net, в Гидрометцентре Черного и Азовского морей опубликовали прогноз погоды на четверг, 18 ноября.
В Одесской области ожидаются ночные заморозки до -6 на севере и -2 на юге области. Днем температура будет в пределах от +3 до +10 градусов.
На дорогах области ночью и утром туман, видимость составит 200-500 м.
В Одессе небо практически весь день будет хмурое, дневное прояснение быстро уступит место облакам. Без осадков.
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Ночью и утром туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.
Температура ночью составит 1-3°С тепла, днем 6-8°С.
В тоже время в Одесской области готовы развернуть пункты обогрева. В этом году в регионе их будет 333. Об этом
По всем районам области готовы к развертыванию 333 стационарных пункта обогрева (организуются в административных зданиях, учреждениях образования и культуры) и 22 передвижных пункта, которые разворачивает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, что арктический антициклон несет суровое похолодание в Одессу:температура опустится
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