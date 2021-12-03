В Одессе уже в первую неделю декабря начали готовится к праздникам, местные жители заметили, как рабочие приступили к установке новогодней елки.
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Так, 2 декабря на территории парка Шевченко возле аттракционов установили каркас для будущей новогодней красавицы.
Совсем скоро на нем начнут фиксировать живые елки. Затем всю конструкцию украсят новогодними игрушками.
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Напомним, что в Одессе на Приморском бульваре начали развешивать новогодние декорации.
Также украсят новогодними огнями и улицу Дерибасовскую, Горсад, улицу Пушкинскую, Екатерининскую и Думскую площадь. Сейчас специалисты-электромонтеры работают над ремонтом и обновлением украшений, а также создают новые новогодние украшения.
Все они будут размещены в районах Одессы до 19 декабря, ко Дню святого Николая.
Стоит отметить, что праздничную иллюминацию выделено из городского бюджета 1,4 миллиона гривен.
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