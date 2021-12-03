Есть уже новогоднее настроение?

В Одессе уже в первую неделю декабря начали готовится к праздникам, местные жители заметили, как рабочие приступили к установке новогодней елки.

Кадры разместил Telegram-канал «Одесса Сейчас».

Так, 2 декабря на территории парка Шевченко возле аттракционов установили каркас для будущей новогодней красавицы.

Совсем скоро на нем начнут фиксировать живые елки. Затем всю конструкцию украсят новогодними игрушками.

Напомним, что в Одессе на Приморском бульваре начали развешивать новогодние декорации.

Также украсят новогодними огнями и улицу Дерибасовскую, Горсад, улицу Пушкинскую, Екатерининскую и Думскую площадь. Сейчас специалисты-электромонтеры работают над ремонтом и обновлением украшений, а также создают новые новогодние украшения.

Все они будут размещены в районах Одессы до 19 декабря, ко Дню святого Николая.

Стоит отметить, что праздничную иллюминацию выделено из городского бюджета 1,4 миллиона гривен.

Напомним, что снег, морозы и гололедица: синоптики назвали дату похолодания в Одессе

Еще Politeka писала, "елочный хаос в Одессе": кадры "спасения" города показали в сети