В декабре Одессу ждет обилие осадков- сначала дождь, а потом и снег- однако на сугробы рассчитывать не стоит из-за плюсовой температуры.
Прогноз погоды на первый зимний месяц составили метеорологи, пишет Politeka.net.
В целом, декабрь месяц обещает быть достаточно теплым, но дождливым.
Первые две недели температура воздуха будет составлять от 4 до 12 градусов тепла, к ночи будет холодать до 0-6 градусов.
Затем в Одессе существенно похолодает.
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Во второй половине месяца температурный режим будет достаточно зимним как для Одессы: днем 2-6 выше нуля, ночью от одного мороза до 3 тепла.
Солнце в декабре будет редко выглядывать из-за облаков, большинство дней будут пасмурными и дождливыми.
Если верить синоптикам, 12-13 декабря пойдет мокрый снег, но на снежный покров рассчитывать не стоит из-за плюсовой температуры.
Настоящую зимнюю погоду прогнозируют с 25 декабря. В это день пойдет снег, температура воздуха опуститься ниже нуля градусов.
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