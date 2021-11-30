Что будет с погодой в декабре?

В декабре Одессу ждет обилие осадков- сначала дождь, а потом и снег- однако на сугробы рассчитывать не стоит из-за плюсовой температуры.

Прогноз погоды на первый зимний месяц составили метеорологи, пишет Politeka.net.

В целом, декабрь месяц обещает быть достаточно теплым, но дождливым.

Первые две недели температура воздуха будет составлять от 4 до 12 градусов тепла, к ночи будет холодать до 0-6 градусов.

Затем в Одессе существенно похолодает.

Во второй половине месяца температурный режим будет достаточно зимним как для Одессы: днем 2-6 выше нуля, ночью от одного мороза до 3 тепла.

Солнце в декабре будет редко выглядывать из-за облаков, большинство дней будут пасмурными и дождливыми.

Если верить синоптикам, 12-13 декабря пойдет мокрый снег, но на снежный покров рассчитывать не стоит из-за плюсовой температуры.

Настоящую зимнюю погоду прогнозируют с 25 декабря. В это день пойдет снег, температура воздуха опуститься ниже нуля градусов.

Напомним, что циклон надвигается на Одессу: когда ждать удара непогоды

Как сообщала Politeka, похолодание ударит по Одессе, когда погода резко испортится

Также Politeka писала, что мрачная погода принесет осадки в Одессу