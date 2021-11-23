Во вторник, 23 ноября, синоптики советуют одесситам захватить с собой зонт, так как ожидаются осадки в виде дождя.
Прогноз погоды на день для жителей Одессы подготовила Politeka.net.
В Гидрометцентр Черного и Азовского морей обещают небольшой дождь к обеду. Весь день погода будет пасмурной.
Ветер северный, 9-14 метров в секунду. Днем столбик термометра продержится на отметке от +6 градусов до +8 градусов. Утром температура будет колебаться в пределах от +3 до +5 градусов.
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Результаты полуфинала "Танців з зірками" вывели публику из себя: "Круто на деньги развели"
Не стало звезды советских фильмов: "Не верится, что его больше нет"
Выяснилась причина внезапного ухода из жизни известного актера, ему было всего 42: "Миша, прости"
Масштабное ДТП на украинской трассе, люди оказались в реанимации, кадры: "вылетел на встречку"
По версии сайта sinoptik.ua, днем температурный показатель достигнет отметки + 6 градусов. К вечеру термометра опустится до +2 градусов. Днем небо будет пасмурным. Возможны осадки утром и днем.
В Одесской области ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северный, 9-14 метров в секунду. Температура утром +1..+3, днем до +5 градусов.
Напомним, что дожди с туманами окончательно испортят погоду в Одессе: когда будет холоднее всего
Еще Politeka писала, зимняя погода несется в Одессу