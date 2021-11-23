Во вторник, 23 ноября, синоптики советуют одесситам захватить с собой зонт, так как ожидаются осадки в виде дождя.

Прогноз погоды на день для жителей Одессы подготовила Politeka.net.

В Гидрометцентр Черного и Азовского морей обещают небольшой дождь к обеду. Весь день погода будет пасмурной.

Ветер северный, 9-14 метров в секунду. Днем столбик термометра продержится на отметке от +6 градусов до +8 градусов. Утром температура будет колебаться в пределах от +3 до +5 градусов.

По версии сайта sinoptik.ua, днем температурный показатель достигнет отметки + 6 градусов. К вечеру термометра опустится до +2 градусов. Днем небо будет пасмурным. Возможны осадки утром и днем.

В Одесской области ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северный, 9-14 метров в секунду. Температура утром +1..+3, днем до +5 градусов.

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