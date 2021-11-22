Плотный туман опустился на Одессу, из-за плохой видимости на дорогах полицейские просят сохранять бдительность.
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В первый день рабочей недели туман окутал Одессу плотным воздушным покрывалом. По данным синоптиков, продержится он весь день.
Погодные условия могут отразится на дорожном движении. Из-за ограниченной видимости на дорогах полицейские просят быть предельно внимательными.
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«Водители должны быть внимательны и следить за дорожной ситуацией. Пешеходам запрещено двигаться по дорогам и пересекать проезжую часть дороги в неустановленных местах, — сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.
В тоже время жители разных районов города делятся кадрами, на которых отчетливо видно, какой густой туман окутал Одессу. Видео разместили местные Тelegram-каналы.
Отметим, что видимость на улице будет плохая – 200-500 метров.
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