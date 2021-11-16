В Одессу и область заходит похолодание, температура опуститься до минусовых отметок.
Так, в среду, 17 ноября в Одессе станет по-зимнему холодно. Об этом
По данным синоптиков, на протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной, но без осадков.
Ожидается достаточно низкая температура ночью: 0-2 градуса мороза, днем термометры покажут 4—6 градусов тепла.
В Одесской области будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 9-14 метров в секунду.
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Температура ночью опустится 0-5 градусов мороза, на юге области до тепла, днем достигнет от 3 до 8 градусов со знаком плюс.
Нужно отметить, что на автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, что арктический антициклон несет суровое похолодание в Одессу:температура опустится
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