В Одессу и область заходит похолодание, температура опуститься до минусовых отметок.

Так, в среду, 17 ноября в Одессе станет по-зимнему холодно. Об этом предупредили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, на протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной, но без осадков.

Ожидается достаточно низкая температура ночью: 0-2 градуса мороза, днем термометры покажут 4—6 градусов тепла.

В Одесской области будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью опустится 0-5 градусов мороза, на юге области до тепла, днем достигнет от 3 до 8 градусов со знаком плюс.

Нужно отметить, что на автодорогах области видимость хорошая.

Напомним, что арктический антициклон несет суровое похолодание в Одессу:температура опустится

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