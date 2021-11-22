Новая неделя ноября приготовила одесситам настоящее погодное ассорти – туманы, дожди, мороз и небольшое потепление.
Как сообщили метеорологи в своем новом прогнозе, до середины недели в Одессе будет хозяйничать антициклон – погода будет преимущественно сухой.
Во второй половине инициативу перехватят циклоны, которые принесут сильные дожди.
В понедельник одесситов ждет туманная погода, видимость будет не больше 200-500 метров. Осадков не обещают.
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Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 метров в секунду.
Днем температура составит от +10 до +12 градусов по городу, и до +13 – по области. Ночью +4…+6 градусов.
Во вторник, 23 ноября, ожидается пасмурная погода, днем не исключается вероятность дождя. Северный ветер усилится.
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до +5 градусов, а днем +5..+6.
В среду прогнозируется похолодание – температура воздуха ночью опустится до 2-3 мороза, днем не больше 6 градусов тепла.
В четверг погода снова станет пасмурной, но день пройдет без осадков. Температура воздуха ночью 0+2 градуса тепла, днем поднимется до 8 выше нуля.
В пятницу облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Возможны осадки. Температура воздуха ночью опустится до 3 градусов мороза, днем потеплеет до 8 выше нуля.
Напомним, что погодная ситуация резко ухудшится на Одесчине: синоптики сделали предупреждение
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