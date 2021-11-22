Новая неделя ноября приготовила одесситам настоящее погодное ассорти – туманы, дожди, мороз и небольшое потепление.

Как сообщили метеорологи в своем новом прогнозе, до середины недели в Одессе будет хозяйничать антициклон – погода будет преимущественно сухой.

Во второй половине инициативу перехватят циклоны, которые принесут сильные дожди.

В понедельник одесситов ждет туманная погода, видимость будет не больше 200-500 метров. Осадков не обещают.

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Ветер юго-западный, днем ​​северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Днем температура составит от +10 до +12 градусов по городу, и до +13 – по области. Ночью +4…+6 градусов.

Во вторник, 23 ноября, ожидается пасмурная погода, днем не исключается вероятность дождя. Северный ветер усилится.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до +5 градусов, а днем +5..+6.

В среду прогнозируется похолодание – температура воздуха ночью опустится до 2-3 мороза, днем не больше 6 градусов тепла.

В четверг погода снова станет пасмурной, но день пройдет без осадков. Температура воздуха ночью 0+2 градуса тепла, днем ​​поднимется до 8 выше нуля.

погода в Украине, дождь, шторм

В пятницу облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Возможны осадки. Температура воздуха ночью опустится до 3 градусов мороза, днем потеплеет до 8 выше нуля.

Напомним, что погодная ситуация резко ухудшится на Одесчине: синоптики сделали предупреждение

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