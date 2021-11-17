В четверг, 18 ноября, водителей Одесского региона предупреждают о плохой видимости на дорогах.

Причиной станет густой туман. Белая дымка будет окутывать дороги и улицы утром и вечером,

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, в этот период времени видимость существенно снизится до 200-500 метров.

погода, туман

Водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане
придерживаться следующих советов:

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  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

По прогнозам синоптиков, в Одессе небо практически весь день будет хмурое, дневное прояснение быстро уступит место облакам. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.
Температура ночью составит 1-3°С тепла, днем ​​6-8°С.

смог, загрязнение воздуха, туман

В Одесской области ожидаются ночные заморозки до -6 на севере и -2 на юге области. Днем температура будет в пределах от +3 до +10 градусов.

Напомним, что арктический антициклон несет суровое похолодание в Одессу:температура опустится

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