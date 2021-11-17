В четверг, 18 ноября, водителей Одесского региона предупреждают о плохой видимости на дорогах.
Причиной станет густой туман. Белая дымка будет окутывать дороги и улицы утром и вечером,
Как
Водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане
придерживаться следующих советов:
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- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
По прогнозам синоптиков, в Одессе небо практически весь день будет хмурое, дневное прояснение быстро уступит место облакам. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.
Температура ночью составит 1-3°С тепла, днем 6-8°С.
В Одесской области ожидаются ночные заморозки до -6 на севере и -2 на юге области. Днем температура будет в пределах от +3 до +10 градусов.
Напомним, что арктический антициклон несет суровое похолодание в Одессу:температура опустится
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