В четверг, 18 ноября, водителей Одесского региона предупреждают о плохой видимости на дорогах.

Причиной станет густой туман. Белая дымка будет окутывать дороги и улицы утром и вечером,

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, в этот период времени видимость существенно снизится до 200-500 метров.

Водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане

придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

По прогнозам синоптиков, в Одессе небо практически весь день будет хмурое, дневное прояснение быстро уступит место облакам. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Температура ночью составит 1-3°С тепла, днем ​​6-8°С.

В Одесской области ожидаются ночные заморозки до -6 на севере и -2 на юге области. Днем температура будет в пределах от +3 до +10 градусов.

Напомним, что арктический антициклон несет суровое похолодание в Одессу:температура опустится

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