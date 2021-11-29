Зима уже близко

Зима придёт в Одессу, по всей видимости, по расписанию, так как 1 декабря в городе и области синоптики обещают снег.

Как пишет Politeka.net, о том, чего ждать на новой неделе сообщили метеорологи в своем свежем прогнозе погоды.

В понедельник, 29 ноября штормовой ветер и дожди захватят Одессу, синоптики предупреждают о первом – желтом – уровне опасности. Это значит, что погода потенциально опасна для людей, транспорта и так далее.

Ветер южный, днем юго-западный, 9-14 метров в секунду, после обеда шквальные порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура утром составит 8-10 градусов тепла, днем 12-13 со знаком плюс.

Во вторник 30 ноября, в Одессе резко похолодает, а небо затянет тучами и польет дождь. Температура воздуха стремительно упадет на 10 градусов. Ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 тепла. Днем не больше +8 градусов.

В первый день зимы, 1 декабря, метеорологи обещают морозную погоду с мокрым снегом.

Ночью температура составит от 1 градуса мороза до 0. Днем 5-8 градусов тепла.

В четверг, 2 декабря, одесситов порадует солнечная погода. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 3-6 градусов тепла, днем ​​поднимется до 7-12 градусов.

В пятницу температурный режим будет прежним, однако на небе будет наблюдаться переменная облачность.

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