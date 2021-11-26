В пятницу, 26 ноября Одессу охватит беспощадный штормовой ветер, который разгонится до 20 метров в секунду, также местами пройдут осадки.

Подробным прогнозом на сегодня поделились синоптики, пишет Politeka.net.

По данным метеорологов, циклон по имени Йылмаз приблизится к Украине и немного зацепит Одессу и область.

В городе поднимется сильный штормовой ветер, который во второй половине дня разгонится до 15-20 метров в секунду.

Море начнет штормить, волны поднимутся до 1,8 метра в высоту.

В тоже время температура воздуха будет достаточно комфортной - днем составит 9-11 градусов тепла, к вечеру столбики термометров установятся на отметке +10.

Кроме того, к вечеру синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя.

А в Одесской области будет облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 9-14 метров в секунду, во второй половине дня местами порывы 15-20 метров. Температура утром составит 2-7 градусов тепла, днем 8-13 выше нуля.

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