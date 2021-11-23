Появилась информация для одесситов относительно количества выходных на новогодние и рождественские праздники.

Во второй половине декабря горожан ждут длительные выходные, благодаря государственному празднику.

25 декабря католики в Украине и по всему миру отмечают Рождество Христово. Поскольку данный праздник приходится на воскресенье, то выходной переносится на ближайший рабочий день, то есть на понедельник. Следовательно, 27 декабря - также будет выходной.

Таким образом, отдыхаем три дня: с 25 по 27 декабря.

Удлиненные выходные также ожидают одесситов в честь Нового года - с 1 по 3 января. Выходные на православное Рождество продлятся тоже три дня — с 7 по 9 января. Оно выпадает на пятницу, поэтому выходные не переносятся.

Что касается школьников, то зимние каникулы рекомендованы с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Но эпидемиологическая ситуация в стране может внести свои коррективы.

Напомним, что зимняя погода несется в Одессу

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