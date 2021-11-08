Стало известно, сколько непривитых от коронавируса работников школ отстранят от работы, они будут сидеть дома, без зарплаты и больничного, пока не вакцинируются.

В Одесских школах завершились каникулы, которые продлили в МОЗ. На сегодняшний день одну дозу вакцины против ковида получили 84,6% работников учебных заведений. В Одессе эта цифра больше, однако более 800 работников все же отстранят.

Как сообщила в понедельник, 8 ноября, глава департамента образования Одессы Елена Буйневич, всего в сфере образования в городе работают примерно 17 тысяч человек.

Таким образом, уже сегодня 850 человек должны быть отстранены без сохранения зарплаты. Она рассказала, что, в основном, это технические работники, поэтому на учебный процесс это не сильно повлияет, пишет Суспільне.

В тоже время Буйневич подчеркнула, что учителя на "дистанционке" тоже должны быть вакцинированными.

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