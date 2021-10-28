Одесская область не скоро покинет «красную зону» карантина, так как еще не достигла пика заболеваемости COVID-19.

С 30 октября еще семь регионов Украины официально перейдут в красную зону в связи с эпидемией коронавируса. Такое решение приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧП. Речь идет об областях на западе, востоке и в центре страны.

В тоже время Одесская область уже находится в красной зоне, и, по прогнозам медиков, еще не скоро покинет ее, так не достигла пика заболеваемости, несмотря на тысячи новых зараженных, которых фиксируют каждые сутки.

Как сообщил заместитель отдела мониторинга Центра контроля и профилактики болезней в Одесской области Александр Волков, худшее еще впереди, пишут местные СМИ .

По его прогнозам, пик по заболеваемости стоит ждать на 2-3 неделе ноября.

Только после этого можно будет надеяться на спад.

«Все зависит от тех мер, которые будут приняты», - заявил он.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области за сутки зафиксировали небывалый рост заболевших ковидом –2296 человек и это антирекорд с начала пандемии в Украине.

По состоянию на четверг, 28 октября, официально подтверждены 187190 случаев коронавирусной инфекции.

От коронавируса в Одессе и области скончались уже 3934 человек, из них 28 умерли за минувшие сутки.

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