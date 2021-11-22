С понедельника все одесские школьники вернулись за парты, однако некоторые классы вынуждены учиться удаленно.
О причинах сообщила директор департамента образования Елена Буйневич, пишут местные
По словам чиновницы, на сегодняшний день в Одессе остаются закрытыми девять классов. Шесть из них закрыты на карантин из-за COVID-19, два — продолжают учиться на дистанционном обучении по заявлению родителей и один класс начальной школы, остается на удаленке из-за отсутствия у учительницы второй прививки от коронавируса.
Буйневич говорит, что если учительница вакцинируется на этой неделе, то на следующей дети смогут приступить к очному обучению.
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В тоже время на карантин закрыто 19 детсадовских групп.
Кроме того, сегодня вакцинированы 97,2% сотрудников сферы образования, 138 человек отстранены, из них 32 – педагоги.
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