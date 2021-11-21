В Одесской области школьник наглотался магнитов, мальчика госпитализировали в больницу, ему нужна операция и долгая реабилитация.

ЧП произошло в городе Черноморске. Об этом сообщили на Фейсбук странице учебного заведения, где учится школьник.

Четвероклассник местной школы №2 умудрился проглотить сразу четыре небольших (но мощных) магнита. Элементы застряли в желудке и, склеиваясь, начали пережимать и разрывать внутренние органы.

Пострадавшего срочно госпитализировали, ему понадобится операция и долгая реабилитация.

Родные ищут средства на дорогостоящее лечение.

Также в сети показали снимок, на котором видно, как магниты застряли в животе у ребенка.

"В нашей школе, в четвертом классе, произошла неприятная ситуация. Ребенок проглотил 4 магнитика, которые застряли в желудке и начали склеивать внутренние органы. Операция и реабилитация сложные и дорогостоящие. Сейчас очень нужна материальная помощь родителям!" – сообщили на странице школы.

Напомним, про ЧП с 3-летним ребенком произошло в Одессе

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