В Одесской области школьник наглотался магнитов, мальчика госпитализировали в больницу, ему нужна операция и долгая реабилитация.
ЧП произошло в городе Черноморске. Об этом сообщили на
Четвероклассник местной школы №2 умудрился проглотить сразу четыре небольших (но мощных) магнита. Элементы застряли в желудке и, склеиваясь, начали пережимать и разрывать внутренние органы.
Пострадавшего срочно госпитализировали, ему понадобится операция и долгая реабилитация.
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Родные ищут средства на дорогостоящее лечение.
Также в сети показали снимок, на котором видно, как магниты застряли в животе у ребенка.
"В нашей школе, в четвертом классе, произошла неприятная ситуация. Ребенок проглотил 4 магнитика, которые застряли в желудке и начали склеивать внутренние органы. Операция и реабилитация сложные и дорогостоящие. Сейчас очень нужна материальная помощь родителям!" – сообщили на странице школы.
Напомним, про ЧП с 3-летним ребенком произошло в Одессе
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