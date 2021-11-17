Жители Одессы показали ужасные условия в областной детской больнице на улице Воробьева.

Кадры разместил телеграм-канал «Черный список Одесса», сообщает Politeka.net.

Один из корпусов больницы представляет собой девятиэтажное здание, однако лифт останавливается только на 3-х этажах и как больным добраться на остальные - не ясно.

«Ужаснейшие условия. Лифт едет только на три этажа, вызывать со второго», - рассказали очевидцы.

На кадрах демонстрируются дверь кабинета, в котором делают рентген. Она разваливается на глазах.

Очевидно, что последний раз ремонт проводился очень давно.

Пользователи сети делятся своими мыслями и впечатлениями о медучреждении. Об этом они пишут в комментариях.

"A в травматологии лифта вообще нет, и ты ребёнка с переломом на носилках неси, вернее ищи, кто снесёт, санитаров нет...",

"Одесса - это сплошной стыд и позор. А еще называется жемчужина у моря", - пишут в сети.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, что пациенты показали реалии одесской больницы, фото: "В тюрьме условия лучше"

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