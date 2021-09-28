В Одессе пожаловались на плохие условия в детской областной больнице на улице Академика Воробьева
Крик души появился в Фейсбуk-сообществе "Черный список Одесса», пишет Politeka.net.
Мужчина пишет, что его годовалого ребенка с высокой температурой госпитализировали в эту больницу. Малыш находился в полуобморочном состоянии, и как выяснилось, мест для них не оказалось.
"Мамы с новорожденными и чуть старше стоят с больными детьми в коридорах по полдня, нет даже стула присесть", - написал он.
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Дальше мужчина рассказал об отвратительных условиях в палатах, где нет воды, чтобы помыть маленьких пациентов, а также нет розеток, чтобы включить кипятильник и нагреть воду.
«Все в очереди в один кран в одном холодном коридоре. Персонал озлоблен, санитарки орут на мам и так обессиленных. В отделении цыганский табор, орущий до глубокой ночи. Горячую воду надо кипятить в буфете и тащить в палату», - написал он.
Он назвал условия в больнице нечеловеческими и обратился к местной власти, когда они построят нормальную больницу для лечения детей.
Одесститы в комментариях поддержали мужчину, они стали делится своими историями пребывания в этой больнице.
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