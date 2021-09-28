В Одессе пожаловались на плохие условия в детской областной больнице на улице Академика Воробьева

Крик души появился в Фейсбуk-сообществе "Черный список Одесса», пишет Politeka.net .

Мужчина пишет, что его годовалого ребенка с высокой температурой госпитализировали в эту больницу. Малыш находился в полуобморочном состоянии, и как выяснилось, мест для них не оказалось.

"Мамы с новорожденными и чуть старше стоят с больными детьми в коридорах по полдня, нет даже стула присесть", - написал он.

Дальше мужчина рассказал об отвратительных условиях в палатах, где нет воды, чтобы помыть маленьких пациентов, а также нет розеток, чтобы включить кипятильник и нагреть воду.

«Все в очереди в один кран в одном холодном коридоре. Персонал озлоблен, санитарки орут на мам и так обессиленных. В отделении цыганский табор, орущий до глубокой ночи. Горячую воду надо кипятить в буфете и тащить в палату», - написал он.

Он назвал условия в больнице нечеловеческими и обратился к местной власти, когда они построят нормальную больницу для лечения детей.

Одесститы в комментариях поддержали мужчину, они стали делится своими историями пребывания в этой больнице.

"34 года назад лежали в этой больнице с ребенком.

Запомнила грязь,тучи тараканов и вонь.

Спала с ребенком в колясочной на диване для посетителей. Всем было на все наплевать.

Даже не заметили как мы просто ушли из отделения и не вернулись",

"Ой, это ужас!!лежала там с двойней, дошло до того что не выдержали хамства и неуважения и написали в МОЗ",

"Строить больницы, школы и детские сады - неприбыльно, лучше высотки", -пишут в сети.