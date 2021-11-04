Жители Одессы показали запущенное состояние одной из городских поликлиник на поселке Котовского.
Жуткими кадрами поделились пациенты поликлиники №18, которая расположена на проспекте Добровольского, 37,
На кадрах демонстрируется коридор поликлиники, стены которого покрыты трещинами, плесенью и грибком.
Также можно увидеть обвалившуюся штукатурку. В таких кошмарных условиях людям приходится ожидать приема врача.
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Очевидно, что последний раз ремонт проводился очень давно.
«18-я поликлиника рада всем посетителям. Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в ж**е», - прокомментировали авторы телеграм-канала.
Нужно отметить, что плесень — это грибок, растущий на сырых поверхностях. Он выпускает крошечные частицы, которые называют спорами и которые могут быть вредными при вдыхании. Выходит, что больной человек подвержен еще большему риску получить проблемы с легкими.
Одесситов возмутила антисанитария в поликлинике, об этом они пишут в комментариях.
«Я такого ужаса еще не видела»,
«Тут по второму разу можно заболеть»,- пишут они.
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