Ремонт не делался очень давно

Жители Одессы показали запущенное состояние одной из городских поликлиник на поселке Котовского.

Жуткими кадрами поделились пациенты поликлиники №18, которая расположена на проспекте Добровольского, 37, сообщает телеграм-канал «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

На кадрах демонстрируется коридор поликлиники, стены которого покрыты трещинами, плесенью и грибком.

Также можно увидеть обвалившуюся штукатурку. В таких кошмарных условиях людям приходится ожидать приема врача.

Очевидно, что последний раз ремонт проводился очень давно.

«18-я поликлиника рада всем посетителям. Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в ж**е», - прокомментировали авторы телеграм-канала.

Нужно отметить, что плесень — это грибок, растущий на сырых поверхностях. Он выпускает крошечные частицы, которые называют спорами и которые могут быть вредными при вдыхании. Выходит, что больной человек подвержен еще большему риску получить проблемы с легкими.

Одесситов возмутила антисанитария в поликлинике, об этом они пишут в комментариях.

«Я такого ужаса еще не видела»,

«Тут по второму разу можно заболеть»,- пишут они.

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