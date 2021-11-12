В Украине заговорили об отмене дистанционного обучения в школах, вузах, техникумах и колледжах, так как непривитых сотрудников отстранили от работы.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сделал заявление по этому поводу в эфире
Шмыгаль говорит, что на прекращении дистанционки настаивают в правительстве. Они обратились к главам местного самоуправления с просьбой приложить все усилия, чтобы возобновить очный режим работы в учебных заведениях.
«Правительство настаивает на том, что образование в наших учреждениях образования всех –детских садах, школах, университетах, средних специальных учебных заведениях, – должно быть очным", – заявил премьер-министр.
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Шмыгаль подчеркнул, что те педагоги, которые отказались от прививки против COVID-19, отстранены еще 8 ноября.
Это означает, что все, кто работает в сфере образования теперь – вакцинированы на 100%.
Напомним, в школах Одессы отстранили от работы сотни сотрудников: сидят без зарплаты и больничного
Как сообщала Politeka, в Одессе школьников вернут за парты, несмотря на "красную зону"
Также Politeka писала, дистанционка в школах вызвала негодование: "Для чего заставили вакцинироваться?