В Украине заговорили об отмене дистанционного обучения в школах, вузах, техникумах и колледжах, так как непривитых сотрудников отстранили от работы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сделал заявление по этому поводу в эфире ток-шоу "Право на власть".

Шмыгаль говорит, что на прекращении дистанционки настаивают в правительстве. Они обратились к главам местного самоуправления с просьбой приложить все усилия, чтобы возобновить очный режим работы в учебных заведениях.

«Правительство настаивает на том, что образование в наших учреждениях образования всех –детских садах, школах, университетах, средних специальных учебных заведениях, – должно быть очным", – заявил премьер-министр.

Шмыгаль подчеркнул, что те педагоги, которые отказались от прививки против COVID-19, отстранены еще 8 ноября.

Это означает, что все, кто работает в сфере образования теперь – вакцинированы на 100%.

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