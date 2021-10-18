В Одессе сообщили, при каких условиях всем ученикам разрешат вернуться за парты.

С 18 октября в «красную» зону карантина из-за коронавируса перешла Одесская область. В связи с этим учеников решили перевести на дистанционное обучение, чтобы предотвратить передачу инфекции, пишет odessa.online

В Департаменте образования сообщили, что мера вынужденная, но уже с 1 ноября у них в планах вернуть очное обучение в школах.

Однако поставлено условие: вакцинированы должны быть 100% педагогов.

«Тем не менее, даже при неполной вакцинации педагогов, данное ограничение не распространяется на 1-4 классы, которые смогут заниматься очно. В случае, если не весь персонал пройдет вакцинацию, то школа останется на дистанционном обучении для 5-11 классов», – объяснила глава департамента образования Елена Буйневич.

По состоянию на утро, 18 октября, в Одесской области зафиксировали еще 1 367 новых случая заражения Сovid-19.

Одесские чиновники утверждают, что смертность сейчас выше, чем весной или прошлой осенью. По данным вице-мэра Одессы Светланы Бедреги, за последнюю неделю только непосредственно от COVID-19 умерли 100 одесситов, что соответствует пиковым показателям апреля.

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