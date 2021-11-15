Одесские школы получили команду от МОЗ открываться, однако после отстранения невакцинированных работников учебные заведения столкнулись с проблемой.

Об этом в ходе совещания рассказала глава департамента образования одесской мэрии Елена Буйневич, пишут местные СМИ.

По словам чиновницы, с 22 октября ученики 5-11 классов вернуться за парты по рекомендации Министерства здравоохранения, однако очная форма будет восстановлена "там, где это возможно".

Дело в том, как сообщила Буйневич, школы столкнулись с нехваткой технических работников после того, как свыше 400 человек техперсонала пришлось отстранить от работы из-за отсутствия у них сертификатов о вакцинации или справок о противопоказаниях.

Также отстранены свыше 100 педагогов.

Сейчас администрации школ срочно ищут им замену, чтобы обеспечить надлежащий санитарный режим.

Напомним, в школах Одессы отстранили от работы сотни сотрудников: сидят без зарплаты и больничного

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