Как
Только за последний месяц среди поваров и других сотрудников, отвечающих за приготовление еды для школьников и дошкольнят выявили 216 носителей золотистого стафилококка.
С 10 октября по 7 декабря обследовали 2422 работника пищеблоков в 837 учреждениях образования, в том числе в Одессе — 725 работников в 200 заведениях.
У 85 работников детских садов и 131 работников школьных столовых был выделен патогенный золотистый стафилококк.
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В центре контроля подчеркнули, эти работники могли быть источником инфекции, поскольку при нарушениях технологии приготовления блюд или несоблюдении санитарно-гигиенического режима могли возникнуть вспышки острых кишечных инфекций и пищевых отравлений в детских учреждениях.
Сейчас инфицированных людей отстранили от работы и направили на лечение.
На пищеблоках проведена внеочередная генеральная уборка и дезинфекция, усилен контроль за соблюдением правил личной гигиены персонала.
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