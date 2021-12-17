В Одесской области отстранили от работы свыше двух сотен работников детских садов и школьных столовых, у них выявили опасную бактерию – стафилококк, которая является источником для вспышки отравления.

Как сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней, в регионе продолжаются проверки работников пищевых блоков учебных заведений. Их результаты просто шокируют.

Только за последний месяц среди поваров и других сотрудников, отвечающих за приготовление еды для школьников и дошкольнят выявили 216 носителей золотистого стафилококка.

С 10 октября по 7 декабря обследовали 2422 работника пищеблоков в 837 учреждениях образования, в том числе в Одессе — 725 работников в 200 заведениях.

У 85 работников детских садов и 131 работников школьных столовых был выделен патогенный золотистый стафилококк.

В центре контроля подчеркнули, эти работники могли быть источником инфекции, поскольку при нарушениях технологии приготовления блюд или несоблюдении санитарно-гигиенического режима могли возникнуть вспышки острых кишечных инфекций и пищевых отравлений в детских учреждениях.

Сейчас инфицированных людей отстранили от работы и направили на лечение.

На пищеблоках проведена внеочередная генеральная уборка и дезинфекция, усилен контроль за соблюдением правил личной гигиены персонала.

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