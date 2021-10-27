В Одесской области закрыли детский сад после внезапной смерти 5-летней девочки.
Чрезвычайное происшествие случилось в селе Долинское Ренийской общины. Как сообщают одесские
23 октября малышка почувствовала себя плохо, её госпитализировали в больницу, где она скончалась на следующий день.
После скоропостижной смерти ребенка от неустановленного заболевания, детский сад пришлось временно закрыть по решению местной комиссии по ТЭБ и ЧС.
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Как сообщил местный сайт "Рени-Одесса" девочка из благополучной семьи.
Еще 22 октября ребенок внешне был здоров, а симптомы болезни проявились в минувшие выходные. Однако все произошло так быстро, что родители не успели обратиться за медицинской помощью. По предварительным данным, ребенок умер от обширной пневмонии.
Пока неясно, связан ли этот случай с эпидемией COVID-19: у пневмонии может быть множество причин, как инфекционного, так и неинфекционного характера.
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