Ребенок умер от заболевания, название которого еще не установили

В Одесской области закрыли детский сад после внезапной смерти 5-летней девочки.

Чрезвычайное происшествие случилось в селе Долинское Ренийской общины. Как сообщают одесские СМИ , 5-летняя девочка посещала ясли-сад "Ромашка" Ренийского городского совета.

23 октября малышка почувствовала себя плохо, её госпитализировали в больницу, где она скончалась на следующий день.

После скоропостижной смерти ребенка от неустановленного заболевания, детский сад пришлось временно закрыть по решению местной комиссии по ТЭБ и ЧС.

Как сообщил местный сайт "Рени-Одесса" девочка из благополучной семьи.

Еще 22 октября ребенок внешне был здоров, а симптомы болезни проявились в минувшие выходные. Однако все произошло так быстро, что родители не успели обратиться за медицинской помощью. По предварительным данным, ребенок умер от обширной пневмонии.

Пока неясно, связан ли этот случай с эпидемией COVID-19: у пневмонии может быть множество причин, как инфекционного, так и неинфекционного характера.

Напомним, что младенца внезапно не стало в больнице, врачи озвучили свою версию: "Он находился..."

Как сообщала Politeka, одессит с инсультом не дождался помощи врачей: "Все места заняты пациентами с COVID-19"

Также Politeka писала, в Одессе морги переполнены, тела оставляют на полу: ритуальщики рассказали о катастрофе в городе