В Одесской области внезапно умер младенец после благополучных родов
Трагический случай произошел на днях в Черноморской больнице, сообщает «
Известно, что у женщины это был первенец, его она родила 30 августа. До родов женщина находилась в медучреждении с 23 августа.
Как уверяют врачи, ребенок родился живой и доношенный, с оценкой 8 баллов по шкале Апгар. Всё время он находился с мамой. Когда состояние его ухудшилось, была вызвана бригада экстренной медицинской помощи детям.
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«Ребенок был транспортирован в реанимационное отделение детской областной клинической больницы, где и умер», — сообщила заведующая Черноморской больницы.
Директор медучреждение заверил, что по факту внезапной смерти новорожденного проведут служебное расследование силами своих сотрудников.
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