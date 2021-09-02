У женщины это был первенец

В Одесской области внезапно умер младенец после благополучных родов

Трагический случай произошел на днях в Черноморской больнице, сообщает « 7 канал » (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Известно, что у женщины это был первенец, его она родила 30 августа. До родов женщина находилась в медучреждении с 23 августа.

Как уверяют врачи, ребенок родился живой и доношенный, с оценкой 8 баллов по шкале Апгар. Всё время он находился с мамой. Когда состояние его ухудшилось, была вызвана бригада экстренной медицинской помощи детям.

«Ребенок был транспортирован в реанимационное отделение детской областной клинической больницы, где и умер», — сообщила заведующая Черноморской больницы.

Директор медучреждение заверил, что по факту внезапной смерти новорожденного проведут служебное расследование силами своих сотрудников.

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