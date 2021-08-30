Закрытый в квартире 2-летний ребенок взобрался на подоконник и открыл окно

Это заметили неравнодушные прохожие и вызвали спасателей. Происшествие, которое едва не закончилось трагически, случилось днем 30 августа в городе Черноморске Одесской области, передает Politeka.net.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, спасатели поднялись по лестнице с наружной стены дома на второй этаж, сняли ребенка с подоконника и передали работникам полиции.

Выяснилось, что мальчик, которому всего 2 года, остался в квартире один, без присмотра взрослых.

В ГСЧС отметили, что со спасенным ребенком все в порядке. А его родителям теперь предстоит объясняться с правоохранителями.

Ранее мы сообщали, что в курортной части Одессы погиб ребенок, выпав из окна многоэтажки

Трагический инцидент случился в субботу, 14 августа в жилом комплексе "36 Жемчужины" на улице Генуэзской в районе Аркадии.

Со слов очевидцев, мальчик выпал с высоты третьего этажа. Он не выжил. Ребенку было всего три года.

Напомним, что в Одессе парень выпал из окна многоэтажки на глазах у людей: "Смотрю вверх, а он летит"

Еще Politeka писала, что в Одессе мужчина под "веществами" вышел из окна на 7-м этаже: кадры трагедии

Также Politeka сообщала, в Одессе 3-летний ребенок выпал из окна высотки, кадры несчастья: "Приехали на отдых"