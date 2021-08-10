На одесском пляже 8-летняя девочка пострадала во время отдыха на воде
Происшествие случилось вечером 9 августа на Лузановке, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как
Спасатель немедленно бросился на помощь и начал реанимационные действия. К нему подключились еще двое спасателей службы. До приезда скорой втроем им удалось сделать так, чтобы ребенок задышал.
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Через несколько минут прибыли врачи, которые оказали первую медицинскую помощь и забрали ребенка в больницу.
Как выяснилось, за девочкой недосмотрела бабушка и та едва не захлебнулась.
Пользователи в соцсетях обрадовались, что ребенка удалось спасти.
"У малышки второй день рождения. Какое счастье что спасли!)",
"Слава богу, что все закончилось хорошо",
"Нужно смотреть за ребёнком , а не летать в облаках , или в телефоне втыкать .хорошо что с ребёнком все хорошо , успели",
"Получить асфиксию от того, что случайно захлебнулся можно за секунду. Чего сразу гнать на родителей, не пойму",
"Ребята!!! Вы лучшие!!! Спасибо вам!!! Вы сделали огромное дело!!!!!", - пишут в сети.
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