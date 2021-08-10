На одесском пляже 8-летняя девочка пострадала во время отдыха на воде

Происшествие случилось вечером 9 августа на Лузановке, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как сообщили в департаменте муниципальной безопасности, спасатель услышал крики и увидел женщину, которая вытаскивала ребенка без сознания из воды.

Спасатель немедленно бросился на помощь и начал реанимационные действия. К нему подключились еще двое спасателей службы. До приезда скорой втроем им удалось сделать так, чтобы ребенок задышал.

Через несколько минут прибыли врачи, которые оказали первую медицинскую помощь и забрали ребенка в больницу.

Как выяснилось, за девочкой недосмотрела бабушка и та едва не захлебнулась.

Пользователи в соцсетях обрадовались, что ребенка удалось спасти.

"У малышки второй день рождения. Какое счастье что спасли!)",

"Слава богу, что все закончилось хорошо",

"Нужно смотреть за ребёнком , а не летать в облаках , или в телефоне втыкать .хорошо что с ребёнком все хорошо , успели",

"Получить асфиксию от того, что случайно захлебнулся можно за секунду. Чего сразу гнать на родителей, не пойму",

"Ребята!!! Вы лучшие!!! Спасибо вам!!! Вы сделали огромное дело!!!!!", - пишут в сети.

Напомним, что на пляже в Одессе случилась трагедия с отдыхающим: "заметили у пирса"

Как сообщала Politeka, загадочная трагедия под Одессой, рядом находится ночной клуб: кадры

Также Politeka сообщала, что трагедия случилась с мужчиной на пляже в Одессе, видео: отдыхающим было безразлично