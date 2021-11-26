В Одесской области у 180 работников детских садов и школьных столовых обнаружили опасную бактерию, которая вызывает пищевые отравления – золотистый стафилококк.
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Сообщается, что в ходе внеочередных проверок было обследовано 1 994 работников из 717 заведений Одесской области.
В частности, 678 работников в 185 заведениях города Одесса. Выяснилось, что у 76 работников детских садов и 104 работников школьных столовых был выделен патогенный золотистый стафилококк.
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Специалисты отметили, что золотистый стафилококк зарегистрирован практически во всех районах области.
Кроме того, они собщили, что наличие стафилококка у работников столовых может привести к инфицированию готовых блюд и вызвать отравление у детей. Поэтому работников отстранили от работы и направили на лечение в больницы.
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