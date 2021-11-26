Может привести к инфицированию блюд

В Одесской области у 180 работников детских садов и школьных столовых обнаружили опасную бактерию, которая вызывает пищевые отравления – золотистый стафилококк.

Такую информацию обнародовали в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Сообщается, что в ходе внеочередных проверок было обследовано 1 994 работников из 717 заведений Одесской области.

В частности, 678 работников в 185 заведениях города Одесса. Выяснилось, что у 76 работников детских садов и 104 работников школьных столовых был выделен патогенный золотистый стафилококк.

Специалисты отметили, что золотистый стафилококк зарегистрирован практически во всех районах области.

Кроме того, они собщили, что наличие стафилококка у работников столовых может привести к инфицированию готовых блюд и вызвать отравление у детей. Поэтому работников отстранили от работы и направили на лечение в больницы.

Напомним, что детей массово привезли в больницу на Одесчине: ходили в один детсад

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