В Одесской области детский сад закрыли на карантин из-за того, что дети подхватили в нем кишечную инфекцию.

Вспышка произошла в детсад «Джерельце» в селе Виноградовка сообщает сайт Odessit.ua

Симптомы отравления появились у воспитанников детсада из разных групп. Шесть детей госпитализировали в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Позже с аналогичными симптомами обратились за помощью медиков два местных школьника и их бабушка – родственники двух воспитанников вышеназванного детсада.

Отмечается, что дети и женщина были доставлены в лечебное учреждение с 20 по 23 ноября. Все пострадавшие пожаловались на повышенную температур от 37,2 до 40 градусов, боли в животе, слабость, рвота и диарея.

Из-за вспышки дошкольное учреждение закрыли на карантин.

Специалисты отобрали пробы в детсаду, в том числе и еды. Они направлены на исследования, результаты которых огласят позже.

Прокуратура Болградского района уже возбудила дело по факту отравления.

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