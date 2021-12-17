Несмотря на то, что Одесса все еще не поборола коронавирусную инфекцию, чиновники уже приглашают всех желающих на праздничные массовые мероприятия.
Директор городского департамента культуры и туризма Татьяна Маркова рассказала, что запланировано в городе, пишуь местные
Так, 19 декабря в 16:00 зажгутся елки во всех районах города, в 18:00 пройдет парад троллейбусов, а в центре откроется «город сладостей» и закружится карусель.
31 декабря новогодняя программа стартует в 22:00 на Думской площади и закончится на раньше 2:00. Главным гостем новогоднего концерта станет украинская группа «ТиK», также жителей будет развлекать одесские исполнители.
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