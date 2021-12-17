Стало известно, как будут развлекать жителей Одессы на новогодние праздники.

Несмотря на то, что Одесса все еще не поборола коронавирусную инфекцию, чиновники уже приглашают всех желающих на праздничные массовые мероприятия.

Директор городского департамента культуры и туризма Татьяна Маркова рассказала, что запланировано в городе, пишуь местные СМИ.

Так, 19 декабря в 16:00 зажгутся елки во всех районах города, в 18:00 пройдет парад троллейбусов, а в центре откроется «город сладостей» и закружится карусель.

31 декабря новогодняя программа стартует в 22:00 на Думской площади и закончится на раньше 2:00. Главным гостем новогоднего концерта станет украинская группа «ТиK», также жителей будет развлекать одесские исполнители.

Напомним, что Одесса засияла миллионами огней: как нарядили город к Новому году

Еще Politeka писала, елочные базары заработали в Одессе: где и за сколько можно купить новогоднее дерево, кадры