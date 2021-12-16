Не за горами Новый год и Одессу уже эффектно нарядили к предстоящим праздникам.

Главным символом Нового года, безусловно, является елка, и ее уже установили на улице Дирибасовской, пишут местные СМИ.

Новогодняя красавица состоит из 35 живых сосен, которые установили на металлическом каркасе. Ее высота более 10 метров, и она уже засияла гирляндами.

Кроме того, на Приморском бульваре, возле памятника Дюку, 15 декабря уже установили новогоднюю карусель.

Пока аттракцион не работает, однако его обещают запустить на днях после того, как проведут тестирование.

Сказочная атмосфера праздника уже чувствуется на Приморском бульваре. Там на деревьях развешали светодиодную иллюминацию, а здания оснастили красивыми световыми композициями в виде снежинок, елочек звезд и ангелочков.

Напомним, елочные базары заработали в Одессе: где и за сколько можно купить новогоднее дерево, кадры

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