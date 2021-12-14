Скоро Новый год и одесситам с нетерпением хочется узнать, какая погода их ожидает на праздники, пишет Politeka.net.
Согласно долгосрочному прогнозу на сайте
По данным метеорологов, в новогоднюю ночь, 31 декабря, снега не будет, однако ожидается мороз. Днем температура составит -2 градуса, а ночью опуститься до -5 градусов.
1 января температурные показатели не изменяться, однако в этот день возможны осадки в виде снега, на небе будет переменная облачность.
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В первую неделю нового года в Одессе будет сохранятся морозная погода, температура будет колебаться от -7 до – 1 градусов.
Ближе к Рождеству есть вероятность выпадения снега. Осадки обещают на 3 и 4 января.
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