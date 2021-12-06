Жители Одессы и гости города в новогоднюю ночь могут остаться без праздничного концерта.
Его могут отменить в связи с жесткими карантинными ограничениями, которые сейчас действуют в Одессе, сообщают местные СМИ.
По словам директора городского департамента культуры и туризма Татьяны Марковой, сейчас мэрия находится в раздумьях.
Если Одесса продолжит оставаться в красной зоне, то традиционного большого концерта под открытым небом не будет.
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В тоже время чиновница отметила, что несмотря на карантин, Одессу украсят к праздникам иллюминацией, обустроят фотозоны, откроют ярмарки.
Не обойдется без праздничного фейерверка.
Кроме того, в городе традиционно откроют елки 19 декабря, в День Святого Николая.
Отметим, что в прошлом году также не проводили большого новогоднего концерта.
Напомним, что Одессу готовят к праздникам, начали устанавливать елку: кадры происходящего
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