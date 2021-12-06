Жители Одессы и гости города в новогоднюю ночь могут остаться без праздничного концерта.

Его могут отменить в связи с жесткими карантинными ограничениями, которые сейчас действуют в Одессе, сообщают местные СМИ.

По словам директора городского департамента культуры и туризма Татьяны Марковой, сейчас мэрия находится в раздумьях.

Если Одесса продолжит оставаться в красной зоне, то традиционного большого концерта под открытым небом не будет.

В тоже время чиновница отметила, что несмотря на карантин, Одессу украсят к праздникам иллюминацией, обустроят фотозоны, откроют ярмарки.

Не обойдется без праздничного фейерверка.

Кроме того, в городе традиционно откроют елки 19 декабря, в День Святого Николая.

Отметим, что в прошлом году также не проводили большого новогоднего концерта.

Напомним, что Одессу готовят к праздникам, начали устанавливать елку: кадры происходящего

Еще Politeka писала, центр Одессы начали украшать новогодними гирляндами за 1,4 миллиона