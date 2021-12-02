В Одессе началась активная подготовка к новогодним и рождественским праздникам – коммунальщики украшают главные улицы города гирляндами.
Об этом сообщили на
Так, 2 декабря, светодиодные украшения появились на Приморском бульваре.
Также планируют обновить разноцветную иллюминацию, которой традиционно украшают деревья на Приморском бульваре. Всего планируют обновлять почти 3 километра иллюминационных лент.
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Кроме того, украсят новогодними огнями и улицу Дерибасовскую, Горсад, улицу Пушкинскую, Екатерининскую и Думскую площадь. Сейчас специалисты-электромонтеры работают над ремонтом и обновлением украшений, а также создают новые новогодние украшения.
Все они будут размещены в районах Одессы до 19 декабря, ко Дню святого Николая.
Стоит отметить, что праздничную иллюминацию выделено из городского бюджета 1,4 миллиона гривен. Информация об этом
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