В Одессе началась активная подготовка к новогодним и рождественским праздникам – коммунальщики украшают главные улицы города гирляндами.

Об этом сообщили на официальном сайте города Одесса.

Так, 2 декабря, светодиодные украшения появились на Приморском бульваре.

Также планируют обновить разноцветную иллюминацию, которой традиционно украшают деревья на Приморском бульваре. Всего планируют обновлять почти 3 километра иллюминационных лент.

Кроме того, украсят новогодними огнями и улицу Дерибасовскую, Горсад, улицу Пушкинскую, Екатерининскую и Думскую площадь. Сейчас специалисты-электромонтеры работают над ремонтом и обновлением украшений, а также создают новые новогодние украшения.

Все они будут размещены в районах Одессы до 19 декабря, ко Дню святого Николая.

Стоит отметить, что праздничную иллюминацию выделено из городского бюджета 1,4 миллиона гривен. Информация об этом появилась на портале публичных закупок ProZorro.

Напомним, что снег, морозы и гололедица: синоптики назвали дату похолодания в Одессе

Еще Politeka писала, "елочный хаос в Одессе": кадры "спасения" города показали в сети