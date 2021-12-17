Происшествие случилось вечером, 16 декабря в селе Прилиманское, что вблизи Одессы, сообщает ресурс «
По прибытию на место спасатели увидели, что огнем охвачена крыша и мансарда жилого дома на общей площади 80 кв. м., в котором хозяева нарядили недавно новогоднюю елку.
К счастью, пожар быстро загасили, обошлось без пострадавших.
Пожарные считают, что причиной возгорание стало нарушение правил при монтаже печного отопления.
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В ГСЧС рассказали о правилах безопасности при использовании бытовых пиротехнических изделий, а также елочных украшений и декора квартиры на новогодние праздники.
- елки устанавливать нужно подальше от отопительных приборов и источников открытого огня — каминов, газовых плит и т. д.;
- отдавайте предпочтение моделям с противопожарной пропиткой (это указывается на упаковке);
- елка должна быть правильно собрана и надежно установлена, а игрушки на ней — равномерно распределены;
- к елке нельзя крепить свечи и бенгальские огни, особенно в сочетании со «снегом» из ваты и бумажными игрушками;
- собирать искусственную елку нужно согласно инструкции. Кроме того, во время сборки елки не рекомендуется подпускать к ней детей;
- в комнате, где стоит елка, дети должны находиться только под присмотром взрослых;
- для детской безопасности на елку лучше вешать легкие украшения, которые не бьются (банты, шишки, шарики из стеклопластика и т. д.);
- следует соблюдать правила электробезопасности. Для елки нельзя использовать неисправные и несертифицированные электрические изделия.
Напомним, что Одесса засияла миллионами огней: как нарядили город к Новому году
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