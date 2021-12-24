Последняя полная неделя 2021 года подходит к концу и синоптики сообщили, какой погоды ждать в Одессе на выходных.

На этой неделе одесситы наконец-таки ощутили все прелести зимы. Сначала по Одессе ударил трескучий мороз, и температура опустила до -10 градусов, а затем в городе выпал снег, который не растаял сразу же, как коснулся земли.

В субботу, 25 декабря на католическое Рождество в Одессу придет потепление.

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в городе будет наблюдаться облачность с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, во второй половине дня северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью составит 1-3 градусов тепла, днем столбик термометра повысится до 8-10 выше нуля.

Что касается Одесской области, то здесь будет попрохладнее, ночью - от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 5-8 выше нуля. Также без осадков . На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

В воскресенье, 26 декабря, в Одессе синоптики прогнозируют небольшой снег.

Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 1-6 мороза, на юге 0-5 тепла, днем ​​от 2 градусов мороза до 3 градусов выше нуля.

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