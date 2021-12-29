Об этом сообщила пресс-служба Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.
Инцидент произошел в ночь на 29 декабря в парке Победы.
Муниципальщики, прочесывая парк, обнаружили мужчину, который лежал на скамейке в полубессознательном состоянии. У него была пробита голова.
Пострадавший оказался иностранцем, он был в плохом состоянии, не понимал украинского языка, но на английском смог объяснить, что зовут его Ки и он живет в районе Аркадии.
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Мужчину экстренно госпитализировали в больницу. Медики "скорой" прибыли на вызов очень оперативно. Сейчас его состояние стабильное. Врачи предполагают, что предположительно иностранца пытались ограбить.
По прогнозам синоптиков, 29 декабря, в Одессе будет очень холодно и скользко, но без осадков.
Весь день будет наблюдаться пасмурная погода. Гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура утром составит 7-9 градусов мороза, днем 2-4 градусов ниже нуля.
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