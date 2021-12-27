Сегодня в Одессе продолжается снегопад, который должен закончится только к вечеру. В городе наблюдается налипание мокрого снега и гололед.
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Однако возможности расслабиться нет: снег усиливается и по прогнозам синоптиков будет идти весь день. А это значит, что коммунальщикам нужно снова приступать к работе.
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В связи с ухудшением ситуации как на дорогах, так и пешеходных коммуникациях в департаменте городского хозяйства просят одесситов максимально ограничить перемещение по городу: не выходить из дома без острой необходимости, водителям не выезжать на личном транспорте без весомой причины.
"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями вследствие сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", - говорится в сообщении.
Напомним, после снегопада в Одессе начнется дождь: синоптики выдали прогноз на 27 декабря
Еще Politeka писала, в результате непогоды остановлено движение и падают деревья в Одессе