В понедельник, 27 декабря в Одессе наблюдаются неблагоприятные погодные условия, в мэрии просят жителей максимально ограничить перемещение по городу.

Сегодня в Одессе продолжается снегопад, который должен закончится только к вечеру. В городе наблюдается налипание мокрого снега и гололед.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, дорожники посыпали дороги песчано-соляной смесью и хлористым натрием, а дворники обеспечили проходимость тротуаров и межквартальных подъездов.

Однако возможности расслабиться нет: снег усиливается и по прогнозам синоптиков будет идти весь день. А это значит, что коммунальщикам нужно снова приступать к работе.

В связи с ухудшением ситуации как на дорогах, так и пешеходных коммуникациях в департаменте городского хозяйства просят одесситов максимально ограничить перемещение по городу: не выходить из дома без острой необходимости, водителям не выезжать на личном транспорте без весомой причины.

"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями вследствие сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", - говорится в сообщении.

Напомним, после снегопада в Одессе начнется дождь: синоптики выдали прогноз на 27 декабря

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