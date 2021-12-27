Жителей Одессы предупредили об ухудшении погодных условий: в ближайшие часы ожидается снегопад, метель, налипание мокрого снега, а также гололед и гололедица на дорогах.

Синоптики уже ознакомились с ситуацией, которая произойдет в понедельник, 27 декабря, и поделились своим новым прогнозом, пишет Politeka.net

В этот понедельник уходящего 2021 года, в Одессе ожидаются обильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, а к вечеру, ко всему прочему, добавится снег с дождем.

Температура воздуха будет колебаться в пределах от 3 мороза до нуля градусов.

Ветер западный, до 6 метров в секунду.

Температура воздуха утром составит 1 градус мороза, днем останется без

По данным сайта sinoptik.ua, на протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Утром и днем будет идти сильный снег, а ближе к вечеру ему на смену придет дождь со снегом.

Температура утром и днем будет -1 градус, к вечеру столбик термометра будет в районе 0.

В Одесской области температура ночью 1-6 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов мороза. На автодорогах области местами видимость при осадках 500-1000 м, гололедица.

Напомним, в результате непогоды остановлено движение и падают деревья в Одессе

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