Последствия непогоды показали местные
Во вторник, 21 декабря Одессу начало заметать снегом.
В районе Черемушек возле Дома мебели дерево не выдержало резкого прихода зимы и упало. К счастью, не на проезжую часть.
«На площади Деревянко падают не только снежинки, но и деревья», - говорится в сообщении.
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Также стало известно, что сегодня сошел с рельсов трамвай №18.
ДТП случилось между 5-й и 6-й Фонтана.
В КП «Одесгорэлектротранс» сообщили, что временно приостановлено движение трамваев №17 и №18. На месте уже работают сотрудники коммунального предприятия.
По данным синоптиков, в Одессе до пятницы 24 декабря будет сохраняться морозная погода.
В среду температура ночью опуститься до -7 градусов, днем будет в районе -2 градусов.
В четверг, еще больше похолодает: ночная температура составит от 8 до 9 градусов мороза, днем 4 градуса ниже нуля.
В пятницу ночью еще сохранится мороз до -3 градусов, при это днем будет наблюдаться потепление, столбик термометра покажет +3.
Напомним, синоптики предупредили одесситов, что будет с погодой на Новый год и Рождество
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