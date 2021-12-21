Настоящая зима пришла в Одессу – уже повалено дерево и сошел с рельсов трамвай.

Последствия непогоды показали местные телеграм-каналы , пишет Politeka.net.

Во вторник, 21 декабря Одессу начало заметать снегом.

В районе Черемушек возле Дома мебели дерево не выдержало резкого прихода зимы и упало. К счастью, не на проезжую часть.

«На площади Деревянко падают не только снежинки, но и деревья», - говорится в сообщении.

Также стало известно, что сегодня сошел с рельсов трамвай №18.

ДТП случилось между 5-й и 6-й Фонтана.

В КП «Одесгорэлектротранс» сообщили, что временно приостановлено движение трамваев №17 и №18. На месте уже работают сотрудники коммунального предприятия.

По данным синоптиков, в Одессе до пятницы 24 декабря будет сохраняться морозная погода.

В среду температура ночью опуститься до -7 градусов, днем будет в районе -2 градусов.

В четверг, еще больше похолодает: ночная температура составит от 8 до 9 градусов мороза, днем 4 градуса ниже нуля.

В пятницу ночью еще сохранится мороз до -3 градусов, при это днем будет наблюдаться потепление, столбик термометра покажет +3.

Напомним, синоптики предупредили одесситов, что будет с погодой на Новый год и Рождество

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