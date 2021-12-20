Арктические воздушные массы с севера заставят одесситов почувствовать тот самый холод, который несет зима.

Как пишет Politeka.net, новая неделя декабря в Одессе начнется с постепенного похолодания и осадков. Синоптики обещают на этой неделе мороз, снег и порывистый ветер.

В понедельник, 20 декабря, в Одессе почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.

Днем столбик термометра продержится на отметке от +2 до +4 градусов. К вечеру опуститься до нуля. Также прогнозируют западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Во вторник, 21 декабря, синоптики обещают облачную погоду с небольшим снегом, который начнется после обеда. Температура днем и ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов, а порывы северо-западного ветра достигнут 7-13 метров в секунду.

В среду 22 декабря, наступит пик похолодания. Весь день будет держаться ясная и морозная погода. Также поднимется резкий северо-западный ветер, порывы которого достигнуть 9-12 метров в секунду.

Столбик термометра опуститься ниже нулевой отметки, температура в течение суток составит от -1 до -6 градусов.

В четверг, 23 декабря мороз в Одессе пойдет на спад.

Температура составит от -4 до -1 градусов. По данным синоптиков, в этот день может пойти снег.

В пятницу, 24 декабря, температура воздуха в Одессе продолжит повышаться. С утра будет небольшой мороз, а после обеда столбик термометра поднимется выше нуля градусов. Синоптики не исключают вероятность осадков в виде мокрого снега.

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