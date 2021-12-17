В пятницу Одесса будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления, пишет Politeka.net.
Синоптики из Гидрометцентра Черного и Азовского морей обещают в конце рабочей недели мокрый снег и дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью 0-2 градуса тепла, днем будет колебаться в пределах 3-5 градусов выше нуля.
В Одесской области прогнозируют слабый гололед, гололедица. Ветер северный, 9-14 метров в секунду. Температура утром и днем будет в пределах нуля градусов.
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По данным сайта Sinoptik.ua, прогнозируют до +4 градусов днем. К вечеру показатель термометра опустится до +2 градусов. День будет пасмурным, без солнца. Осадки будут идти утром и вечером, однако ко второй половине дня они утихнут.
Напомним, что мороз и снег обещают на Новый год в Одессе
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