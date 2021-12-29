В среду, 29 декабря, в Одесской области ударят сильные морозы, пик похолодания синоптики прогнозируют на сегодня.

Как пишет Politeka.net, ближе к концу декабря зима проявила себя во всей красе: Одесскую область засыпало снегом, сковало гололедом, при этом температура воздуха снизилась.

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 29 декабря, в Одессе будет очень холодно и скользко, но без осадков.

Весь день будет наблюдаться пасмурная погода. Гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем ​​северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура утром составит 7-9 градусов мороза, днем ​​2-4 градусов ниже нуля.

По данным сайта Sinoptik.ua, солнце сегодня в Одессе будет редко показываться из-за облаков. Без осадков. Метеорологи обещают 4 градусов мороза днем. К вечеру показатель термометра снизится до 5 градусов ниже нуля.

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