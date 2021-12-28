Прогноз погоды на вторник, 28 декабря, подготовило издание Politeka.net.
В Гидрометцентре Черного и Азовского морей сообщили, что юга на Одессу движется активный циклон. Город окажется в его эпицентре, что приведет сильным осадкам в виде ледяного дождя, крупы и снега.
Также температура воздуха резко поползет вниз.
Днем градусник покажет от 0 до +2 градусов, вечером -3…-5 градусов, а ночью опуститься до -9.
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Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду, но после обеда он должен утихнуть.
По данным погодного сайта Sinoptik.ua, днем температура воздуха составит 0 градусов. К вечеру показатель термометра снизится до -7 градусов. День будет облачным, утром будет идти дождь, который днем сменится на снежные осадки.
Напомним, после снегопада в Одессе начнется дождь: синоптики выдали прогноз на 27 декабря
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