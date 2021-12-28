Сегодня жителям Одессы будет несладко: синоптики предупредили о сильнейшем гололеде, ледяном дожде, порывистом ветре и морозе.

Прогноз погоды на вторник, 28 декабря, подготовило издание Politeka.net.

В Гидрометцентре Черного и Азовского морей сообщили, что юга на Одессу движется активный циклон. Город окажется в его эпицентре, что приведет сильным осадкам в виде ледяного дождя, крупы и снега.

Также температура воздуха резко поползет вниз.

Днем градусник покажет от 0 до +2 градусов, вечером ​​-3…-5 градусов, а ночью опуститься до -9.

Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду, но после обеда он должен утихнуть.

По данным погодного сайта Sinoptik.ua, днем температура воздуха составит 0 градусов. К вечеру показатель термометра снизится до -7 градусов. День будет облачным, утром будет идти дождь, который днем сменится на снежные осадки.

Напомним, после снегопада в Одессе начнется дождь: синоптики выдали прогноз на 27 декабря

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