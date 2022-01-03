Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

3 января в Одессе усилится северо-западный ветер, его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Порывы ветра сохранятся на следующий день.

Как сообщается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

По прогнозам синоптиков, весь день в Одессе будет памурно.

Температура воздуха днем составит от +6 до +8 градусов, к ночи опуститься до +5 градусов.

В Одесской области температура ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов, а днем поднимется до +6...+11 градусов.

Отметим, что пока что в Одессе и области наблюдается потепление. Сильного мороза в городе уже нет. А на Новый год, как и обещали метеорологи, пошел дождь.

Напомним, что синоптики предупредили о погоде на Рождество в Одессе: к чему готовиться

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