Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.
3 января в Одессе усилится северо-западный ветер, его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Порывы ветра сохранятся на следующий день.
Как сообщается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
По прогнозам синоптиков, весь день в Одессе будет памурно.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Самая богатая певица Украины показала, где и с кем встречала Новый год: "К сожалению, не все..."
Угроза нависла над тремя областями в Украине: срочное предупреждение ГСЧС
Дамбу прорвало на реке под Черкассами, хлынул поток воды: появилось видео ЧП
Огневич после расставания с Задворным засветилась с экс-ухажером Мишиной из «Холостячки»: кадры
Температура воздуха днем составит от +6 до +8 градусов, к ночи опуститься до +5 градусов.
В Одесской области температура ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов, а днем поднимется до +6...+11 градусов.
Отметим, что пока что в Одессе и области наблюдается потепление. Сильного мороза в городе уже нет. А на Новый год, как и обещали метеорологи, пошел дождь.
Напомним, что синоптики предупредили о погоде на Рождество в Одессе: к чему готовиться
Еще Politeka писала, во время мороза в парке Одессы предотвратили трагедию: лежал на лавке без сил, кадры