Несмотря на сильные морозы в Одесской области до сих пор не развернули пункты обогрева для бездомных, от обморожений скончались почти два десятка человек.

В период с 1 по 29 декабря на территори Одесской области от переохлаждения погибли 17 человек без определенного места жительства. Жуткую статистику обнародовал инспектор правозащиты Сергей Пехтерев, пищет УСИ.

Также волонтер сообщил, что еще десятки бездомных людей получили обморожение, после которого у них будут ампутированы руки и ноги.

В тоже время правозащитник отказался разглашать свои источники, от которых он получил такую информацию.

О трагедии Пехтерев уже сообщил чиновникам из Одесской ОГА и горсовета, а также пожаловался представителю Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в южных областях.

По данным СМИ, на сегодняшний день на территории Одессы до сих пор не развернули пункты обогрева для бездомных, хотя власти обещали это сделать.

«По закону, их открывают только тогда, когда на улице в течение 3 дней держится температура -10°С. Однако всем жителям Одессы и области известно, что у нас 5 — 7 градусов мороза могут ощущаться как минус 20 в более сухом климатическом поясе», - сообщает издание.

Напомним, что непогода вышла из-под контроля на Одесчине: авто пытаются вызволять из ловушек

Еще Politeka писала, сильнейший гололед сковал Одесскую область, фуры слетают с дороги: кадры ЧП