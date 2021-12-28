Гололед создал массу неудобств на трассах в Одесской области – машины слетают на скользкой дороге.

28 декабря вследствие непогоды в Одесской области сразу два грузовика потерпели аварию. Об этом сообщается в телеграм-канале Новини.LIVE Odesa.

Первое ДТП заметили на трассе недалеко от села Корсунцы. На скользкой дороге фура слетела в кювет. К счастью, водитель не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и эвакуатор.

Вторая авария с длинномером произошла возле Куяльника - из-за гололеда грузовик развернуло посреди дороги. Образовалась небольшая пробка.

Ранее мы писали, в Одесской области спасатели вызволили четыре автомобиля, которые во время непогоды застряли на скользкой дороге.

Напомним, что непогода вышла из-под контроля на Одесчине: авто пытаются вызволять из ловушек

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