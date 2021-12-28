28 декабря вследствие непогоды в Одесской области сразу два грузовика потерпели аварию. Об этом сообщается в телеграм-канале
Первое ДТП заметили на трассе недалеко от села Корсунцы. На скользкой дороге фура слетела в кювет. К счастью, водитель не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и эвакуатор.
Вторая авария с длинномером произошла возле Куяльника - из-за гололеда грузовик развернуло посреди дороги. Образовалась небольшая пробка.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Новый сезон "Голосу країни", украинцы взбунтовались против одного из тренеров: "Сильно много понтов"
Мишина на домашних кадрах ошеломила видом с распущенными волосами: "Один из моих секретов..."
Экс-участник "Холостячки" засветился под ручку с Олей Поляковой: "Совет да любовь"
Тина Кароль подняла зал, исполнив известную песню на грузинском языке: кадры триумфа
Ранее мы писали, в Одесской области спасатели вызволили четыре автомобиля, которые во время непогоды застряли на скользкой дороге.
Напомним, что непогода вышла из-под контроля на Одесчине: авто пытаются вызволять из ловушек
Еще Politeka писала, опасный циклон надвигается на Одессу: когда ждать удара стихии