В Одесской области третьи сутки сохраняются сложные погодные условия, спасатели вызволяют автомобили, которые застряли на скользкой дороге.

Об этом рассказали в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

Так, днем 27 декабря сотрудники ГСЧС за пределами села Кирнички Березовского района вытащили грузовой автомобиль MAN со скользкого участка и оказали помощь одному человеку.

В ночь на 28 декабря около села Глубочок Подольского района спасатели вызволили из снежного заноса легковую машину и оказали помощь двум человекам.

Еще одни автомобиль вытащили со скользкого участка дороги возле села Софиевка Березовского района и возле села Визирка под Одессой.

В пресс-службе ГСЧС отметили, что всего в Одесской области спасатели вызволили четыре автомобиля, которые во время непогоды застряли на скользкой дороге.

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