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Так, днем 27 декабря сотрудники ГСЧС за пределами села Кирнички Березовского района вытащили грузовой автомобиль MAN со скользкого участка и оказали помощь одному человеку.
В ночь на 28 декабря около села Глубочок Подольского района спасатели вызволили из снежного заноса легковую машину и оказали помощь двум человекам.
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Еще одни автомобиль вытащили со скользкого участка дороги возле села Софиевка Березовского района и возле села Визирка под Одессой.
В пресс-службе ГСЧС отметили, что всего в Одесской области спасатели вызволили четыре автомобиля, которые во время непогоды застряли на скользкой дороге.
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