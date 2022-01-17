Первый день новой рабочей недели встретит жителей Одессы и области штормовым ветром и мокрым снегом.

Как пишет Politeka.net, о том, чего ждать от погоды в понедельник, 17 января, сообщили синоптики.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня в Одессе ожидается холодная ветреная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. После обеда ветер усилится, его порывы составят 15–24 метров в секунду.Температура утром составит от -2 до -4 градусов, днем немного потеплеет +4…+6.

На вторую половину дня метеорологи прогнозируют снег с дождем.

В Одесской области также обещают осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду, днем местами порывы, 15-17 метров в секунду. Температура утром 0-5 градусов мороза, днем 2-4 выше нуля.

На сайте Sinoptik.ua утром температура воздуха составит +1..+2 градусов днем +3..+4. К вечеру температура понизится до +1 градуса. Облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь со снегом.

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