Во вторник, 18 января, в Одессе действует «оранжевый» уровень опасности из-за очень сильного ветра, жителей предупредили, что погодные условия могут привести к негативным последствиям.

Как пишет Politeka.net, в Гидрометцентре Черного и Азовского морей сообщают о шквальном северо-западном ветре, скорость которого достигает, 25-27 метров в секунду.

В связи непогодой в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Жителей предупреждают об опасных метеорологических явлениях и II уровне (оранжевой) опасности.

По данным синоптиков, ураганный ветер сохранится в течении всего дня, поэтому одесситов призывают ограничить перемещения по улицам, не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач – ветер может обрушить ветки или провода на автомобили.

Отметим, что мощный циклон "Ханнелор" принес в Одессу сильный штормовой ветер. После обеда не исключается вероятность выпадения мокрого снега. Температура воздуха будет в районе 0 градусов, днем составит от -1 до +1. К вечеру температура понизится до -2.

Напомним, что в Одесской области фуры слетают с дороги: к

кадры ЧП

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