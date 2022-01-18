Как пишет Politeka.net, в Гидрометцентре Черного и Азовского морей сообщают о шквальном северо-западном ветре, скорость которого достигает, 25-27 метров в секунду.
В связи непогодой в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Жителей предупреждают об опасных метеорологических явлениях и II уровне (оранжевой) опасности.
По данным синоптиков, ураганный ветер сохранится в течении всего дня, поэтому одесситов призывают ограничить перемещения по улицам, не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач – ветер может обрушить ветки или провода на автомобили.
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Отметим, что мощный циклон "Ханнелор" принес в Одессу сильный штормовой ветер. После обеда не исключается вероятность выпадения мокрого снега. Температура воздуха будет в районе 0 градусов, днем составит от -1 до +1. К вечеру температура понизится до -2.
Напомним, что в Одесской области фуры слетают с дороги: к
кадры ЧП
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