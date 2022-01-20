Как пишет Politeka.net, обновленнный прогноз погоды на четверг, 20 января, обнародовали метеорологи.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, с утра в Одессе будет ясно, а после обеда на небе появятся тучи. Обойдется без каких-либо осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем температурные показатели достигнут 3- 5 выше нуля.

На сайте Sinoptik.ua, прогнозируют 2-4 градуса тепла днем, к вечеру показатель термометра опустится до -1 градусов. Безоблачная погода будет радовать жителей целый день.

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